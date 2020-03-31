Германия и Франция озабочены положением миссии ОБСЕ в ОРДЛО

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72047 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85144 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98182 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95398 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106316 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91823 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103511 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106114 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104372 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109849 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108176 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107693 просмотра
Актуальное
Германия и Франция озабочены положением миссии ОБСЕ в ОРДЛО

Германия и Франция озабочены положением миссии ОБСЕ в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 23295 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. По мнению Берлина и Парижа, пророссийские сепаратисты в ОРДЛО мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины под предлогом защиты от распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как заявили министр иностранных дел Германии Хайко Мас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они "очень озабочены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

Как указали дипломаты в совместном заявлении, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а "пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".

Напомним, 27 марта Украина в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрыла свои границы.

Число заразившихся коронавирусом в Украине достигло 548 человек. 13 пациентов в стране умерли от инфекции COVID-19.

30 марта в так называемой "ДНР" заявили, что там нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. В тот же день в так называемой "ЛНР" сообщили, что на их территории диагноз коронавируса был подтвержен у одного пациента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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