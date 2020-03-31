Германия и Франция озабочены положением миссии ОБСЕ в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По мнению Берлина и Парижа, пророссийские сепаратисты в ОРДЛО мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины под предлогом защиты от распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Как заявили министр иностранных дел Германии Хайко Мас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они "очень озабочены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.
Как указали дипломаты в совместном заявлении, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а "пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".
Напомним, 27 марта Украина в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрыла свои границы.
Число заразившихся коронавирусом в Украине достигло 548 человек. 13 пациентов в стране умерли от инфекции COVID-19.
30 марта в так называемой "ДНР" заявили, что там нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. В тот же день в так называемой "ЛНР" сообщили, что на их территории диагноз коронавируса был подтвержен у одного пациента.