Германия и Франция озабочены положением миссии ОБСЕ в ОРДЛО

КИЕВ. 31 марта. УНН. По мнению Берлина и Парижа, пророссийские сепаратисты в ОРДЛО мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины под предлогом защиты от распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.