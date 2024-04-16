Франция "переполнена пропагандой" перед выборами в ЕС - министр

Франция "переполнена пропагандой и дезинформацией" накануне выборов в ЕС в июне, предупредил во вторник французский министр по европейским делам Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Барро, французские спецслужбы вынуждены справляться с волнами дезинформации накануне выборов в ЕС. Злоумышленники создают копии сайтов СМИ и официальных органов власти, а в социальных сетях наращивают активность фейковые аккаунты.

За последние шесть недель не было ни одной недели без скоординированной дезинформационной кампании против Франции, - добавил французский министр.

Дополнение

В феврале французская организация Viginum по внешней дезинформации заявила, что обнаружила запланированную кампанию по дезинформации во Франции, Германии и Польше, связанную со второй годовщиной вторжения россии в Украину и предстоящими выборами в ЕС в июне, которую она назвала "Portal Kombat".

В июне прошлого года власти разоблачили еще одну широкомасштабную российскую кампанию по дезинформации под названием Doppelganger, направленную на подрыв поддержки Западом Украины.

Напомним

Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter). Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.