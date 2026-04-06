Франция осудила казнь своего гражданина в Китае после 15 лет в камере смертников
Киев • УНН
В Гуанчжоу был приведен в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего Чан Тхао Фума. Франция осудила решение из-за нарушения прав защиты и игнорирования просьб о помиловании.
Франция осудила казнь своего гражданина в Китае, который более 15 лет находился в камере смертников после приговора по делу о торговле наркотиками. Париж заявил, что приговор был приведен в исполнение, несмотря на просьбы французских властей о помиловании, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о 62-летнем Чан Тхао Фуме, который был казнен в городе Гуанчжоу на юге Китая. Министерство иностранных дел Франции заявило, что "обескуражено" этим решением, а также выразило сожаление по поводу того, что защита осужденного не была допущена к последнему судебному заседанию.
Во французском МИД подчеркнули, что это является нарушением прав обвиняемого. Также в ведомстве выразили соболезнования семье казненного.
Париж вновь выступил против смертной казни
Франция напомнила, что последовательно выступает против смертной казни во всем мире. В стране ее отменили еще в 1981 году, после чего Париж стал одним из самых активных международных противников этого вида наказания.
В ответ посольство Китая в Париже заявило, что китайская система правосудия одинаково относится к подсудимым всех национальностей и рассматривает дела "строго в соответствии с законом".
Китай остается одним из лидеров по количеству казней
Исполнение смертных приговоров в Китае остается закрытой темой, а официальные данные о количестве казненных не публикуются. В то же время правозащитная организация Amnesty International считает Китай страной, которая ежегодно осуществляет наибольшее количество казней в мире.
По оценкам правозащитников, речь идет о тысячах случаев ежегодно, хотя точные цифры остаются неизвестными.
