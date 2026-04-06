$43.8150.46
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.4м/с
54%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Сирія
Італія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 18597 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 36627 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 38512 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 50137 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 64279 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
БМ-21 «Град»
БМ-27 «Ураган»

Франція засудила страту свого громадянина в Китаї після 15 років у камері смертників

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У Гуанчжоу виконали смертний вирок щодо 62-річного Чан Тхао Фума. Франція засудила рішення через порушення прав захисту та ігнорування прохань про помилування.

Франція засудила страту свого громадянина в Китаї, який понад 15 років перебував у камері смертників після вироку у справі про торгівлю наркотиками. Париж заявив, що вирок виконали попри прохання французької влади про помилування, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Йдеться про 62-річного Чан Тхао Фума, якого стратили в місті Гуанчжоу на півдні Китаю. Міністерство закордонних справ Франції заявило, що "зневірене" цим рішенням, а також висловило жаль через те, що захист засудженого не був допущений до останнього судового засідання.

У французькому МЗС наголосили, що це є порушенням прав обвинуваченого. Також у відомстві висловили співчуття родині страченого.

Париж знову виступив проти смертної кари

Франція нагадала, що послідовно виступає проти смертної кари в усьому світі. У країні її скасували ще у 1981 році, після чого Париж став одним із найактивніших міжнародних противників цього виду покарання.

У відповідь посольство Китаю в Парижі заявило, що китайська система правосуддя однаково ставиться до підсудних усіх національностей і розглядає справи "суворо відповідно до закону".

Китай залишається одним із лідерів за кількістю страт

Виконання смертних вироків у Китаї залишається закритою темою, а офіційні дані про кількість страчених не публікуються. Водночас правозахисна організація Amnesty International вважає Китай країною, яка щороку здійснює найбільше страт у світі.

За оцінками правозахисників, ідеться про тисячі випадків щороку, хоча точні цифри залишаються невідомими.

Китай стратив громадянина Франції, засудженого за наркоторгівлю 05.04.26, 17:37 • 5796 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Довічне позбавлення волі
Франція
Китай