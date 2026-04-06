Франція засудила страту свого громадянина в Китаї після 15 років у камері смертників

Франція засудила страту свого громадянина в Китаї, який понад 15 років перебував у камері смертників після вироку у справі про торгівлю наркотиками. Париж заявив, що вирок виконали попри прохання французької влади про помилування, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Йдеться про 62-річного Чан Тхао Фума, якого стратили в місті Гуанчжоу на півдні Китаю. Міністерство закордонних справ Франції заявило, що "зневірене" цим рішенням, а також висловило жаль через те, що захист засудженого не був допущений до останнього судового засідання.

У французькому МЗС наголосили, що це є порушенням прав обвинуваченого. Також у відомстві висловили співчуття родині страченого.

Париж знову виступив проти смертної кари

Франція нагадала, що послідовно виступає проти смертної кари в усьому світі. У країні її скасували ще у 1981 році, після чого Париж став одним із найактивніших міжнародних противників цього виду покарання.

У відповідь посольство Китаю в Парижі заявило, що китайська система правосуддя однаково ставиться до підсудних усіх національностей і розглядає справи "суворо відповідно до закону".

Китай залишається одним із лідерів за кількістю страт

Виконання смертних вироків у Китаї залишається закритою темою, а офіційні дані про кількість страчених не публікуються. Водночас правозахисна організація Amnesty International вважає Китай країною, яка щороку здійснює найбільше страт у світі.

За оцінками правозахисників, ідеться про тисячі випадків щороку, хоча точні цифри залишаються невідомими.

