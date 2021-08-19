Франция, Германия и Великобритания выразили обеспокоенность обогащением урана в Иране

КИЕВ. 19 августа. УНН. Франция, Германия и Великобритания выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщением о том, что Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному, заявив, что это серьезное нарушение взятых на себя обязательств страной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.