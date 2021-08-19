Франция, Германия и Великобритания выразили обеспокоенность обогащением урана в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Франция, Германия и Великобритания выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщением о том, что Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному, заявив, что это серьезное нарушение взятых на себя обязательств страной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В то время, когда Запад и Иран стремятся возобновить переговоры о возобновлении ядерной сделки, надзорный орган ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что Иран ускорил обогащение урана.
В совместном заявлении три страны заявили, что их беспокоят отчеты МАГАТЭ, которые подтверждают, что Иран впервые произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и увеличил производственные мощности по урану с обогащением до 60%.
По их словам, оба являются ключевыми шагами в разработке ядерного оружия.
“Иран должен немедленно прекратить деятельность в нарушение Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД), — говорится в совместном заявлении трех министерств иностранных дел. — Мы призываем Иран как можно скорее вернуться к переговорам в Вене, чтобы привести их к быстрому и успешному завершению. Мы неоднократно подчеркивали, что время ни на чьей стороне”, — добавили они.
Дополнение
Металлический уран можно использовать для создания ядра ядерной бомбы, но Иран заявляет, что его цели мирные, и он разрабатывает реакторное топливо.
Ускоренное обогащение — это последний шаг Ирана, который нарушил ограничения, введенные ядерным соглашением 2015 года, которое ограничило степень чистоты, до которой Тегеран может очищать уран.
Соединенные Штаты и их европейские союзники заявили, что такие шаги угрожают переговорам о восстановлении соглашения СВПД, которые в настоящее время приостановлены.