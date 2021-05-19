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США та Іран вийшли на фінальний раунд переговорів про відновлення ядерної угоди - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Американські та іранські парламентері перейдуть до заключного раунду переговорів у Відні наступного тижня за умовами відновлення участі Вашингтона в ядерній угоді, сказав головний парламентер Ірану, маючи на увазі, що угода можлива до президентських виборів в Ірані в червні. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

США та Іран вийшли на фінальний раунд переговорів про відновлення ядерної угоди - ЗМІ

Деталі

Делегації, які зібралися у Відні в рамках четвертого раунду переговорів, домовилися в середу повернутися в національні столиці, щоб отримати остаточні інструкції перед остаточним раундом переговорів.

“Я думаю, що за останні два тижні в переговорах був досягнутий хороший прогрес. Залишилося кілька ключових питань, які вимагають подальшого розгляду, і рішення по ним повинні бути прийняті в столицях”, — сказав Аббас Арагчі, головний парламентер Ірану.

Переговори зосереджені на трьох основних питаннях: точні санкції, які США готові зняти; час, коли Ірану дозволять відмовитися від угоди; і як поводитися зі знаннями, які Іран отримав за багато місяців, протягом яких він не дотримувався умов угоди, включаючи збагачення урану до 60%.

Ключем до продовження переговорів є те, що Іран продовжить надавати ядерній інспекції ООН обмежений доступ до своїх ядерних об’єктів.

У лютому було досягнуто тимчасову угоду з МАГАТЕ про доступ на три місяці, крайній термін якого, закінчується наступного тижня.

Якщо домовленість не буде продовжена до закінчення терміну, Іран зможе стерти всі відеозаписи активності на своїх ядерних об’єктах, в результаті чого ядерні інспектори ООН будуть практично не обізнані про те, що відбувається на цих об’єктах з лютого. Такий розвиток подій фактично означав би крах угоди.

Президент Ірану Хасан Рухані в середу наполіг на тому, щоб іранські парламентері діяли у відповідності з керівними принципами, встановленими верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, і передав ці інструкції групі у Відні.

“Я обіцяю народу Ірану, що переговори у Відні завершаться перемогою іранського народу, і в цьому відношенні було вжито дуже великі кроки. Якщо хтось відмовиться від національних інтересів, щоб слідувати фракційним і партійним інтересам, він зрадив країну”, — сказав Рухані.

Контекст

У понеділок іранський парламент, що знаходиться під контролем прихильників жорсткої лінії, підтвердив, що від Ірану не слід вимагати повернення в повне підпорядкування до тих пір, поки він не підтвердить, що США зняли санкції.

Позиція Ірану, щодо визначення послідовності, не підтримується Росією, яка підписала угоду разом з Францією, Великобританією, Німеччиною та Китаєм. Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії і головний парламентер з ядерних питань, закликав Іран і США одночасно повернутися до угоди.

Переговори з ядерної угоди відіграють значну політичну роль в Тегерані перед виборами 18 червня, коли консервативні кандидати, які завжди скептично відносяться до угоди 2015 року зі США, звинувачуються Рухані в прагненні потерпіти невдачу в переговорах. Реформісти, які прагнуть підтвердити своє попереднє рішення підписати угоду, прагнуть до її відродження і, можливо, підвищити свої шанси на перемогу на виборах.

Реформісти заявляють, що іранська економіка, залежна від експорту нафти, що не відновиться повністю, якщо санкції США і ЄС залишаться в силі. Консерватори говорять, що економіка опору може вижити незалежно від Заходу і знайти нові ринки.

На тлі насильства в Газі, адміністрації Байдена може бути складніше укласти угоду. Колишній держсекретар США Майк Помпео, попереджав, що будь-яка іранська угода фактично дасть Тегерану мільярди доларів для вкладення в ракети ХАМАС, готові до запуску по Ізраїлю.

Доповнення

З початку квітня у Відні ведуться переговори з метою відновлення реалізації Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Регулярні очні засідання проводить Спільна комісія Ірану і міжнародної “п’ятірки”, в яку входять Росія, Велика Британія, Німеччина, Китай і Франція.

У травні 2018 року США вийшли з СВПД і відновили дію антиіранських санкцій. Через рік Іран оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань по СВПД. У числі таких кроків стала відмова Тегерана вивозити надлишки збагаченого урану.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність повернутися в СВПД, якщо Тегеран буде в повному обсязі дотримуватися умов СВПД. Іран заявив у відповідь, що перший крок — за США.

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