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США и Иран вышли на финальный раунд переговоров о возобновлении ядерной сделки - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Американские и иранские переговорщики перейдут к заключительному раунду переговоров в Вене на следующей неделе по условиям возобновления участия Вашингтона в ядерной сделке, сказал главный переговорщик Ирана, имея в виду, что соглашение возможно до президентских выборов в Иране в июне. Об этом сообщает УНН со жссылкой на The Guardian.

США и Иран вышли на финальный раунд переговоров о возобновлении ядерной сделки - СМИ

Детали

Делегации, собравшиеся в Вене в рамках четвертого раунда переговоров, договорились в среду вернуться в национальные столицы, чтобы получить окончательные инструкции перед окончательным раундом переговоров.

“Я думаю, что за последние две недели в переговорах был достигнут хороший прогресс. Осталось несколько ключевых вопросов, которые требуют дальнейшего рассмотрения и решения по ним должны быть приняты в столицах”, — сказал Аббас Арагчи, главный переговорщик Ирана.

Переговоры сосредоточены на трех основных вопросах: точные санкции, которые США готовы снять; время, когда Ирану позволят отказаться от сделки; и как вести себя со знаниями, которые Иран получил за много месяцев, в течение которых он не придерживался условий соглашения, включая обогащение урана до 60%.

Ключом к продолжению переговоров является то, что Иран продолжит оказывать ядерной инспекции ООН ограниченный доступ к своим ядерным объектам.

В феврале было достигнуто временное соглашение с МАГАТЭ о доступе на три месяца, крайний срок которого заканчивается на следующей неделе.

Если договоренность не будет продлена до окончания срока, Иран сможет стереть все видеозаписи активности на своих ядерных объектах, в результате чего ядерные инспекторы ООН будут практически не осведомлены о том, что происходило на этих объектах с февраля. Такое развитие событий фактически означало бы крах сделки.

Президент Ирана Рухани в среду настоял на том, чтобы иранские переговорщики действовали в соответствии с руководящими принципами, установленными верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, и передал эти инструкции группе в Вене.

“Я обещаю народу Ирана, переговоры в Вене завершатся победой иранского народа, и в этом отношении были приняты очень большие шаги. Если кто-то откажется от национальных интересов, чтобы следовать фракционным и партийным интересам, он предал страну”, — сказал Рухани.

Контекст

В понедельник иранский парламент, находящийся под контролем сторонников жесткой линии, подтвердил, что от Ирана не следует требовать возврата в полное подчинение до тех пор, пока он не подтвердит, что США сняли санкции.

Позиция Ирана, по определению последовательности не поддерживается Россией, которая подписала соглашение вместе с Францией, Великобританией, Германией и Китаем. Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России и главный переговорщик по ядерным вопросам, призвал Иран и США одновременно вернуться к соглашению.

Переговоры по ядерной сделке играют значительную политическую роль в Тегеране перед выборами 18 июня, когда консервативные кандидаты, которые всегда скептически относились к соглашению 2015 года с США, обвиняют Рухани в стремлении потерпеть неудачу в переговорах. Реформисты, которые стремятся подтвердить свое предыдущее решение подписать соглашение, стремятся к его возрождению и, возможно, повысить свои шансы на победу на выборах.

Реформисты заявляют, что иранская экономика, зависящая от экспорта нефти не восстановится полностью, если санкции США и ЕС останутся в силе. Консерваторы говорят, что экономика сопротивления может выжить вне зависимости от Запада и найти новые рынки.

На фоне насилия в Газе, администрации Байдена может быть сложнее заключить сделку. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, предупреждал, что любая иранская сделка фактически даст Тегерану миллиарды долларов для вложения в ракеты ХАМАС, готовые к запуску по Израилю.

Дополнение

С начала апреля в Вене ведутся переговоры с целью восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Регулярные заседание проводит Совместная комиссия Ирана и международной “пятерки”, в которую входят Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция.

В мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться к СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг — за США.

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