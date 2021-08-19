Франція, Німеччина і Велика Британія висловили стурбованість збагаченням урану в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Франція, Німеччина і Велика Британія висловили серйозну стурбованість у зв’язку з повідомленням про те, що Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройного, заявивши, що це серйозне порушення взятих на себе зобов’язань країною. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У той час, коли Захід і Іран прагнуть відновити переговори про відновлення ядерної угоди, наглядовий орган ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) заявив, що Іран прискорив збагачення урану.
У спільній заяві три країни заявили, що їх турбують звіти МАГАТЕ, які підтверджують, що Іран вперше виробив металевий уран, збагачений до 20%, і збільшив виробничі потужності по урану із збагаченню до 60%.
За їхніми словами, обидва є ключовими кроками в розробці ядерної зброї.
“Іран повинен негайно припинити діяльність в порушення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), — йдеться в спільній заяві трьох міністерств закордонних справ. — Ми закликаємо Іран якомога швидше повернутися до переговорів у Відні, щоб привести їх до швидкого і успішного завершення. Ми неодноразово підкреслювали, що час ні на чиєму боці”, — додали вони.
Доповнення
Металевий уран можна використовувати для створення ядра ядерної бомби, але Іран заявляє, що його цілі мирні, і він розробляє реакторне паливо.
Прискорене збагачення — це останній крок Ірану, який порушив обмеження, введені ядерної угодою 2015 року, яка обмежила ступінь чистоти, до якої Тегеран може очищати уран.
Сполучені Штати і їхні європейські союзники заявили, що такі кроки загрожують переговорам про відновлення угоди СВПД, яка в даний час припинена.