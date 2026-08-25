Франция хочет ограничить закупки Украиной оружия за пределами ЕС за кредитные средства

Франция настаивает на ограничении срока действия исключений, которые позволяют Украине закупать оборонную продукцию за пределами ЕС за средства кредита Евросоюза на 90 млрд евро. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

В апреле страны ЕС одобрили Кредит в поддержку Украины объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на военную помощь, еще 30 млрд евро — на экономическую поддержку.

В июне Украина получила первые 3,9 млрд евро на закупку беспилотников, а на этой неделе ЕС одобрил еще 6,1 млрд евро на оборонные закупки. Согласно условиям кредита, не более 35% оборонной продукции можно закупать за пределами ЕС и Европейской экономической зоны.

Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн

Украина может получить исключение, если европейская продукция не соответствует насущным потребностям, не может быть поставлена в необходимом объеме или в нужные сроки либо является слишком дорогой. На данный момент Киев получил два таких исключения — для китайских компонентов беспилотников и американских ракет-перехватчиков Patriot.

Европейская комиссия согласовала оба запроса, признав недостаточность производственных мощностей Европы в отдельных сферах. Вместе с тем Франция выступает за временный характер исключений, чтобы средства ЕС в перспективе в большей степени направлялись европейским производителям.

Как будут работать исключения

Исключения необходимо возобновлять при каждом новом запросе Украины на финансирование. Если к этому времени европейский производитель сможет предложить аналогичную продукцию в необходимых объемах, по приемлемой цене и в нужные сроки, Еврокомиссия может отказать в продлении исключения.

Украина получила от ЕС очередной транш в почти 3,5 млрд евро

Вместе с тем в июле министры обороны девяти стран ЕС призвали обеспечить Украине максимальную гибкость при закупках необходимого вооружения. Они подчеркнули необходимость использовать исключения для закупки продукции из третьих стран, если она срочно нужна Украине.

Франция имеет одну из крупнейших оборонных промышленностей Европы, в частности производит систему ПВО SAMP/T — европейскую альтернативу американскому Patriot.

Украина получила разрешение Великобритании и Франции на производство ракет SCALP - Зеленский