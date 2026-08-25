Франція хоче обмежити Україні закупівлі зброї за межами ЄС за кредитні кошти

Франція наполягає на обмеженні терміну дії винятків, які дозволяють Україні закуповувати оборонну продукцію за межами ЄС за кошти кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

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У квітні країни ЄС схвалили Позику на підтримку України обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Із цієї суми 60 млрд євро передбачено на військову допомогу, ще 30 млрд євро - на економічну підтримку.

У червні Україна отримала перші 3,9 млрд євро на закупівлю безпілотників, а цього тижня ЄС схвалив ще 6,1 млрд євро на оборонні закупівлі. За умовами кредиту, не більш як 35% оборонної продукції можна закуповувати за межами ЄС та Європейської економічної зони.

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Україна може отримати виняток, якщо європейська продукція не відповідає нагальним потребам, не може бути поставлена у необхідному обсязі чи в потрібні строки або є надто дорогою. Наразі Київ отримав два такі винятки - для китайських компонентів безпілотників та американських ракет-перехоплювачів Patriot.

Європейська комісія погодила обидва запити, визнавши недостатність виробничих потужностей Європи в окремих сферах. Водночас Франція виступає за тимчасовий характер винятків, щоб кошти ЄС у перспективі більше спрямовувалися на європейських виробників.

Як працюватимуть винятки

Винятки необхідно поновлювати під час кожного нового запиту України на фінансування. Якщо до цього часу європейський виробник зможе запропонувати аналогічну продукцію за необхідними обсягами, ціною та строками, Єврокомісія може відмовити у продовженні винятку.

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Водночас у липні міністри оборони дев'яти країн ЄС закликали забезпечити Україні максимальну гнучкість у закупівлях необхідного озброєння. Вони наголосили на необхідності використовувати винятки для закупівлі продукції з третіх країн, якщо вона потрібна Україні терміново.

Франція має одну з найбільших оборонних промисловостей Європи, зокрема виробляє систему ППО SAMP/T - європейську альтернативу американському Patriot.

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