Франция готовит больницы к приему тысяч раненых солдат

Министерство здравоохранения Франции готовит медицинскую систему к возможному масштабному военному конфликту в Европе. По приказу министра Катрин Вотрен больницы мобилизуются для приема тысяч раненых солдат, а в регионах формируются специальные планы для работы в условиях "большого боя". Об этом сообщает Le Canard, пишет УНН.

Подробности

Издание Le Canard опубликовало внутренние документы Минздрава Франции, свидетельствующие о подготовке системы здравоохранения к потенциальной войне на европейском континенте. В распоряжениях отмечается, что больницы должны быть готовы к резкому увеличению количества пациентов – в первую очередь раненых военных.

Документы были разработаны в соответствии с мандатом Генерального секретариата обороны и национальной безопасности, подчиняющегося правительству Франции. План предусматривает создание специализированных медицинских центров, которые смогут ежедневно принимать около 100 раненых солдат.

Эти центры будут располагаться рядом с ключевыми транспортными узлами – вокзалами, портами и аэропортами. Это позволит оперативно переправлять иностранных военнослужащих в их страны происхождения для дальнейшего лечения.

Региональные агентства здравоохранения получили указание обеспечить подготовку врачей, медсестер и сиделок к работе в военных условиях. Особый акцент делается на массовом приеме раненых во время "широкомасштабного боя".

Такие меры отражают обеспокоенность европейских правительств из-за ситуации с безопасностью и рисков эскалации войны. Франция делает ставку на создание устойчивой системы медицинского обеспечения, которая способна выдержать нагрузку в случае конфликта высокой интенсивности.

