Эксклюзив
07:02 • 3832 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 12932 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 11696 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 29795 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 42073 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 56810 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48412 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 191886 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 108354 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 202657 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Франция готовит больницы к приему тысяч раненых солдат

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Министерство здравоохранения Франции готовит медицинскую систему к возможному масштабному военному конфликту в Европе. Больницы мобилизуются для приема тысяч раненых солдат, а в регионах формируются специальные планы.

Министерство здравоохранения Франции готовит медицинскую систему к возможному масштабному военному конфликту в Европе. По приказу министра Катрин Вотрен больницы мобилизуются для приема тысяч раненых солдат, а в регионах формируются специальные планы для работы в условиях "большого боя". Об этом сообщает Le Canard, пишет УНН.

Подробности

Издание Le Canard опубликовало внутренние документы Минздрава Франции, свидетельствующие о подготовке системы здравоохранения к потенциальной войне на европейском континенте. В распоряжениях отмечается, что больницы должны быть готовы к резкому увеличению количества пациентов – в первую очередь раненых военных.

Документы были разработаны в соответствии с мандатом Генерального секретариата обороны и национальной безопасности, подчиняющегося правительству Франции. План предусматривает создание специализированных медицинских центров, которые смогут ежедневно принимать около 100 раненых солдат.

Эти центры будут располагаться рядом с ключевыми транспортными узлами – вокзалами, портами и аэропортами. Это позволит оперативно переправлять иностранных военнослужащих в их страны происхождения для дальнейшего лечения.

Региональные агентства здравоохранения получили указание обеспечить подготовку врачей, медсестер и сиделок к работе в военных условиях. Особый акцент делается на массовом приеме раненых во время "широкомасштабного боя".

Такие меры отражают обеспокоенность европейских правительств из-за ситуации с безопасностью и рисков эскалации войны. Франция делает ставку на создание устойчивой системы медицинского обеспечения, которая способна выдержать нагрузку в случае конфликта высокой интенсивности.

Степан Гафтко

Новости Мира
НАТО
Франция
Украина