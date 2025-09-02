Франція готує лікарні до прийому тисяч поранених солдатів

$41.370.05
Ексклюзив
07:02 • 3464 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 12476 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
05:30 • 11506 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 29535 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 41892 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 56545 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48338 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 191836 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 108309 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 202460 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 
31 серпня, 18:14
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
06:50
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
06:00
Ексклюзив
06:00 • 12482 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 56545 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу 
1 вересня, 09:46
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 202461 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Паттінсон
Андрій Парубій
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Запорізька область
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 18:36
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
1 вересня, 10:27
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
The Guardian
COVID-19
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейкові новини

Франція готує лікарні до прийому тисяч поранених солдатів

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Французьке МОЗ готує медичну систему до можливого масштабного воєнного конфлікту в Європі. Лікарні мобілізують для прийому тисяч поранених солдатів, а в регіонах формують спеціальні плани.

Франція готує лікарні до прийому тисяч поранених солдатів

Французьке Міністерство охорони здоров’я готує медичну систему до можливого масштабного воєнного конфлікту в Європі. За наказом міністерки Катрін Вотрен лікарні мобілізують для прийому тисяч поранених солдатів, а у регіонах формують спеціальні плани для роботи в умовах "великого бою". Про це повідомляє Le Canard, пише УНН.

Деталі

Видання Le Canard опублікувало внутрішні документи МОЗ Франції, які свідчать про підготовку системи охорони здоров’я до потенційної війни на європейському континенті. У розпорядженнях зазначається, що лікарні мають бути готові до різкого збільшення кількості пацієнтів – у першу чергу поранених військових.

Документи були розроблені відповідно до мандату Генерального секретаріату оборони та національної безпеки, що підпорядковується уряду Франції. План передбачає створення спеціалізованих медичних центрів, які зможуть щоденно приймати близько 100 поранених солдатів.

Ці центри розташовуватимуться поруч із ключовими транспортними вузлами – вокзалами, портами та аеропортами. Це дозволить оперативно переправляти іноземних військовослужбовців до їхніх країн походження для подальшого лікування.

Регіональні агентства охорони здоров’я отримали вказівку забезпечити підготовку лікарів, медсестер і доглядальників до роботи у воєнних умовах. Особливий акцент робиться на масовому прийомі поранених під час "широкомасштабного бою".

Такі заходи відображають занепокоєння європейських урядів через безпекову ситуацію та ризики ескалації війни. Франція робить ставку на створення стійкої системи медичного забезпечення, яка здатна витримати навантаження у разі конфлікту високої інтенсивності.

Макрон обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО01.09.25, 22:40 • 3052 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
НАТО
Франція
Україна