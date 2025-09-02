Франція готує лікарні до прийому тисяч поранених солдатів

Французьке Міністерство охорони здоров’я готує медичну систему до можливого масштабного воєнного конфлікту в Європі. За наказом міністерки Катрін Вотрен лікарні мобілізують для прийому тисяч поранених солдатів, а у регіонах формують спеціальні плани для роботи в умовах "великого бою". Про це повідомляє Le Canard, пише УНН.

Деталі

Видання Le Canard опублікувало внутрішні документи МОЗ Франції, які свідчать про підготовку системи охорони здоров’я до потенційної війни на європейському континенті. У розпорядженнях зазначається, що лікарні мають бути готові до різкого збільшення кількості пацієнтів – у першу чергу поранених військових.

Документи були розроблені відповідно до мандату Генерального секретаріату оборони та національної безпеки, що підпорядковується уряду Франції. План передбачає створення спеціалізованих медичних центрів, які зможуть щоденно приймати близько 100 поранених солдатів.

Ці центри розташовуватимуться поруч із ключовими транспортними вузлами – вокзалами, портами та аеропортами. Це дозволить оперативно переправляти іноземних військовослужбовців до їхніх країн походження для подальшого лікування.

Регіональні агентства охорони здоров’я отримали вказівку забезпечити підготовку лікарів, медсестер і доглядальників до роботи у воєнних умовах. Особливий акцент робиться на масовому прийомі поранених під час "широкомасштабного бою".

Такі заходи відображають занепокоєння європейських урядів через безпекову ситуацію та ризики ескалації війни. Франція робить ставку на створення стійкої системи медичного забезпечення, яка здатна витримати навантаження у разі конфлікту високої інтенсивності.

