Франко-украинская торгово-промышленная палата объявила победительниц Премии Создано Женщинами 2026

Оборудование, которое помогает предприятиям, больницам, школам и объектам критической инфраструктуры работать эффективнее и энергосберегающе. Одежда, возвращающая чувство достоинства людям после ампутаций и онколечения. Бренд, который помогает говорить о женском здоровье без стыда и табу. Экологические трубочки из камыша, заменяющие одноразовый пластик в HoReCa и бизнесе. Терапевтическое оборудование, которое помогает взрослым и детям с травмами и инвалидностью восстанавливаться и жить достойно. Всё это — бизнесы, основанные женщинами, которые в этом году были отмечены Премией Создано Женщинами 2026.

В этом году Франко-украинская торгово-промышленная палата назвала трёх победительниц. Кроме того, партнёры Премии отметили двух финалисток, которые стали их фаворитками.

Три нынешние лауреатки олицетворяют три опоры будущего восстановления страны: промышленность и энергетическую независимость, инновации на благо человека и заботу о женском здоровье. Это женщины, которые не просто выдерживают войну, а уже строят Украину будущего.

За восемь лет существования премии "Создано Женщинами" заметно выросла. Если в 2019, когда конкурс только запускали, поступило 37 заявок, то в этом году их было уже 284. В целом за всё время участие в премии приняли более 2000 предпринимательниц, а сумма грантовой поддержки превысила 2,5 млн грн.

Победительницы этого года премии:

I место — Елена Ковальчук, ALTEZUM (РК Modul)

Компания Елены создаёт современное оборудование для систем отопления и охлаждения. Это инженерные решения, которые помогают предприятиям, социальным объектам и критической инфраструктуре работать эффективнее и энергосберегающе.

Её продукция уже стала конкурентоспособной альтернативой импорту и используется на объектах критической и социальной инфраструктуры.

Выбрав машиностроение, Елена сознательно пошла в отрасль, где женщин традиционно немного. Сегодня она показывает, что инженерия и промышленность — это пространство, где женщины могут задавать направление движения.

Главная победительница получила 200 000 грн, членство во Франко-украинской торгово-промышленной палате и поддержку для развития украинского производства и внедрения инновационных технологий.

"Моя победа — это прежде всего мощный сигнал для всех украинских женщин: никогда не бойтесь выбирать сложные, технические или стереотипно „неженские" сферы. Это абсолютно возможно! Верьте в свои силы, разрушайте предубеждения, смело планируйте и просто действуйте. Женское лидерство и экспертность сегодня — это не только о самореализации, это о новой силе, которая движет вперёд украинский бизнес и создаёт будущее", — прокомментировала Елена.

II место — Анастасия Клименко, Zhaga

Zhaga — это бренд адаптивной многофункциональной одежды для людей с протезами, после травм, операций или онкологического лечения. Главная миссия бренда: одежда должна дарить не только комфорт, но и свободу и чувство собственного достоинства — адаптироваться к потребностям человека, а не наоборот.

Анастасия развивает производство в Киевской области, создаёт рабочие места, а бренд уже представлял Украину на Future Fashion Forum. Основательница бренда получила 150 000 гривен, которые позволят создать новые модели и сделать их доступными для большего количества людей.

"Эта награда — результат долгого пути, ведь я участвую в Премии несколько лет подряд. И только сейчас, в этом году, пришло абсолютное осознание: я готова к победе. Сейчас у меня есть сильная стратегия развития, поэтому этот грант стал своевременным и точным ресурсом для развития компании. Тем, кто колеблется, я хочу сказать: если это дело вашей жизни — действуйте без сомнений. Двигайтесь вперёд, фокусируйтесь на результате и не обращайте внимания на временные трудности. Признание обязательно придёт, если вы верите в свою миссию и не останавливаетесь перед вызовами", — поделилась Анастасия.

III место — Виктория Маслова, Wellwet

Украинский производитель интимной косметики, который создаёт продукты с фокусом на заботу о женском здоровье. Миссия Виктории — сделать тему интимного здоровья женщины естественной и открытой частью заботы о себе, без табу и стыда.

Бренд развивает новую для украинского рынка категорию интимного ухода за кожей и уже представлен в национальных сетях косметики, аптеках и магазинах товаров для здоровья.

Грант в размере 100 000 гривен Виктория направит на масштабирование просветительской деятельности и ускорение выхода бренда на международные рынки.

"Эта награда — доказательство нашей общей несокрушимости. Несмотря на то, что война отняла у нас слишком много — она лишила нас безопасности, покоя, стабильности, у кого-то отобрала дом, а у кого-то самых близких... Однако она не способна уничтожить нашу любовь к жизни и жажду творения. Женщины, которые сегодня создают и развивают бизнес в Украине, демонстрируют невероятную силу строить и воплощать идеи вопреки всему. Wellwet — именно об этом: о творении, о качестве жизни и умении говорить громко. Для меня тема интимного здоровья также является личным вызовом, поэтому эта награда является большим источником вдохновения, и я безмерно благодарна всем за поддержку", — говорит Виктория.

Всех победительниц ждала еще одна особенная награда — билеты в Париж.

"Когда просматриваешь истории нынешних лауреаток, становится очевидно: всех их объединяет общая идея. Они не просто преодолевают вызовы войны — они уже сейчас формируют Украину будущего. Каждая делает это по-своему: Altezum развивает промышленность и укрепляет энергетическую независимость, Zhaga создает инновации, работающие на благо человека, Wellwet заботится о здоровье и благополучии женщин. Для меня именно в этом заключается главное послание: разные сферы, разные бизнесы, а за ними одна большая работа — построение страны, какой она должна стать", — отметила Мод Жозеф, директор Франко-украинской торгово-промышленной палаты и основательница Премии "Создано Женщинами".

Кроме того, специальные отметки (coups de coeur) от партнеров Премии в этом году получили две финалистки, чьи проекты поразили жюри своим социальным влиянием и потенциалом развития:

Фавориткой UKRSIBBANK BNP Paribas Group стала Оксана Фареник, основательница производства YES STRAWS, которое изготавливает экологические трубочки из тростника и других устойчивых продуктов для HoReCa и бизнеса. Путь бренда был непростым: пандемия, пожар на производстве, а затем полномасштабная война. Когда муж Оксаны и сооснователь бренда присоединился к защите Украины, Оксана взяла на себя ответственность за бизнес и команду — сохранила производство, рабочие места и продолжила экспортировать украинскую продукцию в Европу. Предпринимательница получила 100 000 гривен на развитие своего дела.

Компания Michelin поддержала грантом в 100 000 грн Марину Гуральчук, основательницу ISD | Inclusive Space Developer, которая создает терапевтическое оборудование и решения для инклюзивных пространств, помогая взрослым и детям с травмами и инвалидностью восстанавливаться и жить достойно. История компании — это о стойкости: после вторжения 2022 года Марина потеряла почти все, но смогла восстановить бизнес, придав ему еще более глубокую социальную миссию.

Участницы Премии в этом году в очередной раз доказали: украинское женское предпринимательство — это пространство сильных идей, меняющих страну. Финал объединил одиннадцать проектов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Вместе с лауреатками в него вошли:

· Юлия Койнак — основательница VITA325, AI-платформы для цифровой реабилитации и оценки мобильности;

· Анастасия Кондратьева — основательница SPOGAD, которая развивает стартап в сфере модных технологий и превращает пластиковые отходы в премиальные модные изделия и аксессуары;

· Ирина Лова — основательница гастрономического бренда "Пампушка", который создает сырные пампушки по бабушкиному рецепту;

· Елизавета Нищук — основательница фермерского хозяйства "РастетВсе", которое выращивает рассаду и сезонные овощи;

· Юлия Силецкая — основательница и CEO ÜLKA / ООО SVJ Beauty Equipment, бренда профессионального оборудования для beauty-индустрии;

· Екатерина Уварова — основательница экобренда 3,14BAN, который превращает баннеры в уникальные изделия.

Каждый из этих проектов поражает инновационностью и социальной ценностью, а выход в финал — это уже признание их весомого вклада в развитие Украины.

Премия "Создано Женщинами" — ежегодная инициатива Франко-украинской торгово-промышленной палаты. Её цель — поддержка и развитие женского предпринимательства в Украине, продвижение гендерного равенства и содействие устойчивому экономическому росту. Премия отмечает предпринимательниц, которые развивают своё дело в условиях войны и неопределённости, опровергает предубеждения относительно "женских" бизнесов и вдохновляет женщин верить в себя. Сегодня это мощная платформа для развития, экспертной поддержки и новых возможностей.