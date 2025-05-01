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Фрагмент советского спутника "Космос-482" на следующей неделе упадет на Землю: что известно

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Фрагмент спутника "Космос-482", запущенного СССР в 1972 году и застрявшего на орбите, по прогнозам, упадет на Землю 10 мая. Риски подобны рискам удара метеорита

Фрагмент советского спутника "Космос-482" на следующей неделе упадет на Землю: что известно

Фрагмент советского спутника "Космос-482" вскоре упадет на Землю. Об этом пишет The Sun, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что СССР запустил "Космос-482" еще в 1972 году, но тот застрял на орбите из-за поломки.

По прогнозам преподавателя по космической ситуационной осведомленности в Техническом университете Делфта в Нидерландах Марко Лангбрука, фрагмент спутника упадет на Землю 10 мая. Он будет двигаться со скоростью примерно 242 км/ч.

При массе чуть менее 500 кг и размере 1 метр риски подобны рискам удара метеорита

- говорит ученый.

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Он также отметил, что с наклоном орбиты в 52 градуса фрагмент может приземлиться где угодно между 52 градусом северной и 52 градусом южной широты.

Сюда входит большая часть южной и средней широты Европы и Азии, а также Америка, Африка и Австралия. Конечно, самые большие шансы, что он приземлится в одном из океанов, как это произошло с неудавшейся миссией "Фобос-Грунт" 15 января 2011 года

- сказал Лангбрук.

Издание добавляет, что "Космос-482" был запущен советской ракетой-носителем "Молния" 31 марта 1972 года в рамках миссии к Венере.

Напомним

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