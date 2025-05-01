Фрагмент радянського супутника "Космос-482" наступного тижня впаде на Землю: що відомо

Фрагмент радянського супутника "Космос-482" незабаром впаде на Землю. Про це пише The Sun, повідомляє УНН.

Зазначається, що СРСР запустив "Космос-482" ще у 1972 році, але той застряг на орбіті через поломку.

За прогнозами викладача з космічної ситуаційної обізнаності в Технічному університеті Делфта в Нідерландах Марко Лангбрука, фрагмент супутника впаде на Землю 10 травня. Він рухатиметься зі швидкістю приблизно 242 км/год.

При масі трохи менше 500 кг і розмірі 1 метр ризики подібні до ризиків удару метеорита

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Він також зазначив, що з нахилом орбіти в 52 градуси фрагмент може приземлитися де завгодно між 52 градусом північної і 52 градусом південної широти.

Сюди входить більша частина південної та середньої широти Європи та Азії, а також Америка, Африка та Австралія. Звичайно, найбільші шанси, що він приземлиться в одному з океанів, як це сталося з невдалою місією "Фобос-Грунт" 15 січня 2011 року