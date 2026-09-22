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Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC приостановили совместное освещение мероприятий Трампа из-за запрета для СМИ

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC приостановили совместное освещение мероприятий Трампа после аннулирования аккредитаций журналистов. CNN, MS NOW и Politico подали иск к администрации.

Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC приостановили совместное освещение мероприятий Трампа из-за запрета для СМИ

Пять ведущих американских телеканалов договорились приостановить совместное освещение мероприятий президента США Дональда Трампа после того, как Белый дом лишил доступа журналистов CNN, MS NOW и Politico. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

К решению присоединились Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News. Обычно телеканалы по очереди работают в телевизионном пуле Белого дома и передают отснятые материалы другим участникам.

Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом18.09.26, 22:37 • 8634 просмотра

В понедельник дежурить должна была CNN, однако после аннулирования аккредитаций другие телеканалы решили не заменять ее. В совместном заявлении они подчеркнули, что администрация не должна ограничивать работу СМИ из-за несогласия с их материалами.

CNN, MS NOW и Politico подали в суд

CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа, требуя восстановить аккредитации своих журналистов. Издания заявили, что решение Белого дома нарушает права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

Трамп ранее обвинил эти СМИ в распространении "фейковых новостей" и заявил, что именно это стало причиной запрета. Белый дом настаивает, что доступ журналистов на его территорию является привилегией, а не гарантированным правом.

Три американских СМИ подают иск против администрации Трампа из-за ограничений доступа в Белый дом21.09.26, 15:35 • 4600 просмотров

Степан Гафтко

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