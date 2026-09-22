Fox News, ABC, CBS, CNN та NBC призупинили спільне висвітлення заходів Трампа через заборону для ЗМІ

П'ять провідних американських телеканалів домовилися призупинити спільне висвітлення заходів президента США Дональда Трампа після того, як Білий дім позбавив доступу журналістів CNN, MS NOW та Politico. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

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До рішення долучилися Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News. Зазвичай телеканали по черзі працюють у телевізійному пулі Білого дому та передають відзняті матеріали іншим учасникам.

Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому

У понеділок чергувати мала CNN, однак після анулювання акредитацій інші телеканали вирішили не замінювати її. У спільній заяві вони наголосили, що адміністрація не повинна обмежувати роботу ЗМІ через незгоду з їхніми матеріалами.

CNN, MS NOW та Politico подали до суду

CNN, MS NOW та Politico подали позов проти адміністрації Трампа, вимагаючи відновити акредитації своїх журналістів. Видання заявили, що рішення Білого дому порушує права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

Трамп раніше звинуватив ці ЗМІ у поширенні "фейкових новин" і заявив, що саме це стало причиною заборони. Білий дім наполягає, що доступ журналістів до його території є привілеєм, а не гарантованим правом.

Три американські медіа подають позов проти адміністрації Трампа через обмеження доступу до Білого дому