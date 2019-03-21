Форвард ФК "Львов" перешел в клуб чемпионата Словакии

Бразильский нападающий решил сменить команду УПЛ на аутсайдера второго по силе чемпионата Словакии - ФК "Локомотив" из Кошице.



Сейчас коллектив из Кошице занимает 14 мест из 16 команд - 18 очков после 18 туров.



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Примечательно, что Араужо дебютировал в новой команде в игре с "Татраном" (2:1). Бразилец вышел в старте и провел на поле 67 минут.



Добавим также, в активе бразильца 6 поединков за "Львов" и 1 забитый гол.