Форвард ФК "Львів" перейшов до клубу чемпіонату Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. 20-річний форвард представника УПЛ "Львову" Енріке Араужо став гравцем словацького "Локомотива", повідомляє УНН з посиланням на "Futbalnet".
Бразильський нападник вирішив змінити команду УПЛ на аутсайдера другого за силою чемпіонату Словаччини – ФК "Локомотива" з Кошице.
Наразі колектив з Кошице займає 14 місць із 16 команд – 18 очок після 18 турів.
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Примітно, що Араужо дебютував у новій команді у грі із "Татраном" (2:1). Бразилець вийшов у старті і провів на полі 67 хвилин.
Додамо також, в активі бразильця 6 поєдинків за "Львів" і 1 забитий гол.