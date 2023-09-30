Форум оборонных индустрий: украинские компании подписали 20 соглашений и меморандумов с иностранными партнерами

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В рамках Международного форума оборонных индустрий украинская сторона подписала 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины.