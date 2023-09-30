Форум оборонных индустрий: украинские компании подписали 20 соглашений и меморандумов с иностранными партнерами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В рамках Международного форума оборонных индустрий украинская сторона подписала 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины.
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«Оборонная промышленность является одним из ключевых компонентов развития экономики Украины. В рамках Форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставки комплектующих. Оборонное сотрудничество с Украиной – это равноценное партнерство, которое усиливает все стороны», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что локализация производства в Украине позволит привлекать широкий круг технологий, идей, решений и получать вооружение, испытанное в реальных боевых условиях.
Кроме того, во время Форума Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых инициатив для укрепления оборонного сотрудничества.
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«С целью повышения инвестиционной привлекательности оборонной промышленности Украины для отрасли будет введен специальный экономический режим. Его разработка возложена на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерство обороны и Министерство экономики. Детальный план будет презентован до конца года», - информирует МИД.
Также будет создан специальный оборонный фонд, которым будет оперировать Министерство обороны.
«Он будет пополняться за счет дивидендов оборонных предприятий и прибыли от продажи конфискованных активов рф. Средства будут распределяться по трем направлениям: благоустройство воинов, военная инфраструктура и разработка новых технологий. Это позволит Минобороны привлечь еще один источник финансирования – дополнительно к госбюджету и частным инвестициям», - сказано в сообщении.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что первый в Украине Форум оборонной промышленности "задел за живое" глобальную политику безопасности.
Дополнение
Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий объявил о создании Альянса оборонных индустрий.