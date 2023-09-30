Зеленський анонсував спецрежим для ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні буде створено спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну», - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального оборонного фонду, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв.