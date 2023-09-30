Зеленський анонсував спецрежим для ОПК

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«Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального оборонного фонду, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв.