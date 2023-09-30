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Зеленський анонсував спецрежим для ОПК

Зеленський анонсував спецрежим для ОПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні буде створено спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального оборонного фонду, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв.

Українські Національні Новини

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