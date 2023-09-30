В Україні створять оборонний фонд, для його наповнення використають російські активи - Зеленський

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«В Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів»,- сказав Зеленський.

За його словами, ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій.

«Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів», - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.