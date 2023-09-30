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В Україні створять оборонний фонд, для його наповнення використають російські активи - Зеленський

В Україні створять оборонний фонд, для його наповнення використають російські активи - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв. Він буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає кореспондент УНН.

Цитата

«В Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів»,- сказав Зеленський.

За його словами, ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій.

«Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів», - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Українські Національні Новини

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