Форум оборонних індустрій: українські компанії підписали 20 угод та меморандумів з іноземними партнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У межах Міжнародного форуму оборонних індустрій українська сторона підписала 20 документів з іноземними партнерами. Ідеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства закордонних справ України.
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«Оборонна промисловість є одним із ключових компонентів розвитку економіки України. У межах Форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Ідеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих. Оборонна співпраця з Україною – це рівноцінне партнерство, яке посилює всі сторони», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що локалізація виробництва в Україні дозволить залучати широке коло технологій, ідей, рішень та отримувати озброєння, випробуване у реальних бойових умовах.
Окрім того, під час Форуму Президент України Володимир Зеленський анонсував низку нових ініціатив для зміцнення оборонної співпраці.
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«З метою підвищення інвестиційної привабливості оборонної промисловості України для галузі буде введений спеціальний економічний режим. Його розробка покладена на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство економіки. Детальний план буде презентований до кінця року», - інформує МЗС.
Також буде створений спеціальний оборонний фонд, яким оперуватиме Міністерство оборони.
«Він поповнюватиметься за рахунок дивідендів оборонних підприємств та прибутку від продажу конфіскованих активів рф. Кошти розподілятимуться за трьома напрямами: благоустрій воїнів, військова інфраструктура та розробка нових технологій. Це дозволить Міноборони залучити ще одне джерело фінансування – додатково до держбюджету та приватних інвестицій», - сказано в повідомленні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що перший в Україні Форум оборонної промисловості "зачепив за живе" глобальну політику безпеки.
Доповнення
Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.