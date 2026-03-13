Гран-при Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии не состоятся - СМИ
Киев • УНН
Гонки 12 и 19 апреля не состоятся из-за обострения конфликтов на Ближнем Востоке. Организаторы не планируют искать замену отмененным этапам в сезоне.
Гонки Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на 12 и 19 апреля, не состоятся, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Гран-при в каждой из этих стран должны были пройти в следующем месяце — Бахрейн должен был принять гонку 12 апреля, а Саудовская Аравия — на следующих выходных, 19 апреля.
Официальное подтверждение решения ожидается в течение следующих 48 часов после того, как в последние дни не наблюдается улучшения ситуации с конфликтами на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Формула-1 не будет заменять гонки в своем календаре в случае их отмены.
Формула-1 и FIA отказались от комментариев.
