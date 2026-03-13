Гран-прі Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться - ЗМІ

Гонки Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії, що були заплановані на 12 та 19 квітня, не відбудуться, передає УНН із посиланням на Sky News.

Гран-прі в кожній із цих країн мали пройти наступного місяця — Бахрейн мав прийняти гонку 12 квітня, а Саудівська Аравія — наступними вихідними, 19 квітня.

Офіційне підтвердження рішення очікується протягом наступних 48 годин після того, як останніми днями не спостерігається поліпшення ситуації з конфліктами на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 не замінюватиме гонки у своєму календарі у разі їх скасування.

Формула-1 та FIA відмовилися від коментарів.

