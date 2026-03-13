Гран-прі Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться - ЗМІ
Київ • УНН
Гонки 12 та 19 квітня не відбудуться через загострення конфліктів на Близькому Сході. Організатори не планують шукати заміну скасованим етапам у сезоні.
Гонки Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії, що були заплановані на 12 та 19 квітня, не відбудуться, передає УНН із посиланням на Sky News.
Гран-прі в кожній із цих країн мали пройти наступного місяця — Бахрейн мав прийняти гонку 12 квітня, а Саудівська Аравія — наступними вихідними, 19 квітня.
Офіційне підтвердження рішення очікується протягом наступних 48 годин після того, як останніми днями не спостерігається поліпшення ситуації з конфліктами на Близькому Сході.
Раніше повідомлялося, що Формула-1 не замінюватиме гонки у своєму календарі у разі їх скасування.
Формула-1 та FIA відмовилися від коментарів.
Керівник McLaren Зак Браун отримав 43 млн євро після завоювання титулу конструкторів F101.10.25, 14:55 • 3287 переглядiв