Фонд госимущества готовит решение о прекращении процедуры приватизации госпакета акций "Турбоатома"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Фонд государственного имущества Украины в ближайшее время планирует принять решение о прекращении действия решения о приватизации государственного пакета акций компании "Турбоатом" и прекращение процедуры продажи объекта. Об этом сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Виталий Герц, передает УНН.
По его словам, причина этого - недавнее решение Кабинета министров об утверждении объектов большой приватизации на 2019 год, благодаря которому предприятие было исключено из списка запланированных к продаже.
Фонд госимущества уже принял решение о прекращении процедуры приватизации Запорожского титано-магниевого комбината по той же причине.
Как сообщал УНН, малая приватизация в течение текущего года уже принесла госбюджету 100 млн грн в результате продажи 55 объектов.
Ранее 16 января, Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации.
Напомним, МЭРТ рассчитывает завершить малую приватизацию до апреля 2019 года.