Фонд держмайна готує рішення про припинення процедури приватизації держпакета акцій "Турбоатома"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Фонд державного майна України найближчим часом планує ухвалити рішення про втрату чинності рішення про приватизацію державного пакета акцій компанії "Турбоатом" і припинення процедури продажу об'єкта. Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Віталій Герц, передає УНН.
За його словами, причина цього - нещодавнє рішення Кабінету міністрів про затвердження об'єктів великої приватизації на 2019 рік, завдяки якому підприємство було виключено зі списку запланованих до продажу.
Фонд держмайна вже ухвалив рішення про припинення процедури приватизації Запорізького титано-магнієвого комбінату з тієї ж причини.
Як повідомляв УНН, мала приватизація протягом поточного року вже принесла держбюджету 100 млн грн в результаті продажу 55 об'єктів.
Раніше 16 січня, Кабінет міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації.
Нагадаємо, МЕРТ розраховує завершити малу приватизацію до квітня 2019 року.