МЕРТ розраховує завершити малу приватизацію до квітня 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі розраховують завершити малу приватизацію до кінця першого кварталу 2019 року. Про це повідомив на підсумковій прес-конференції перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.
"Ми вже успішно продали 427 об’єктів. І реально ми розпродамо всі 1300 об’єктів, які є в реєстрі, напевне, десь до кінця першого кварталу наступного року. І буде стояти, скоріше, мова про пришвидшення передачі об’єктів від міністерств до Фонду держмайна, також виставлення об’єктів у великих містах", - сказав він.
За словами Нефьодова, наприклад, місто Київ не виставило на продаж жодного об’єкту, який їм належить.
Нагадаємо, мала приватизація принесла Україні вже близько 600 млн грн.
17 серпня відбувся перший успішний аукціон малої приватизації. Першим лотом, який продано на ProZorro.Продажі, став зерноток в Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на аукціоні за 209 643 грн.