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Продано перший лот в рамках малої приватизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні відбувся перший успішний аукціон малої приватизації, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.

Продано перший лот в рамках малої приватизації

“Першим лотом, який продано на ProZorro.Продажі, став зерноток в Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на прозорому аукціоні за 209 643 грн”, — сказано у повідомленні.

До складу комплексу, що розташований в селі Черленівка Новоселицького району, входить прохідна, зерносклад, фуганочний та циркулярний цехи, колодязь тощо. Загальна площа об’єкта — 947,8 кв. м.

Як зазначив перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов, з початку заведння перших об’єктів малої приватизації в систему минуло менше місяця, при цьому оголошено вже більше 200 аукціонів. Лише на серпень призначено близько десятка, авторизовано 30 майданчиків.

Крім того, сьогодні був автоматично оголошений повторний аукціон в рамках малої приватизації (продаж нежитлового приміщення площею 44,7 кв. м у Львові).

“Згідно з правилами малої приватизації, якщо на аукціон ніхто не прийшов, то система автоматично оголошує повторний аукціон із вдвічі меншою стартовою ціною. Так і відбулося цього разу”, — пояснив в.о. директора ДП “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев.

За даними МЕРТ, до системи ProZorro.Продажі в рамках малої приватизації вже заведно більше 800 об’єктів комунальної і державної власності.

Серед найближчих аукціонів малої приватизації — продаж нежитлового приміщення площею більше 600 кв. м в центрі Києва, на вул Павлівській, 4-8 (28 серпня) та пакету акцій ДП “Укрпапірпром” (30 серпня).

Нагадаємо, Кувейтська інвестиційна адміністрація виявляє інтерес до участі в приватизації українських підприємств.

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