Продан первый лот в рамках малой приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня состоялся первый успешный аукцион малой приватизации, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.
“Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продан на прозрачном аукционе за 209 643 грн”, — сказано в сообщении.
В состав комплекса, расположенного в селе Черленовка Новоселицкого района, входит проходная, зерносклад, фуганочный и циркулярный цеха, колодец и т. д. Общая площадь объекта — 947,8 кв. м.
Как отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов, с начала заведння первых объектов малой приватизации в систему прошло меньше месяца, при этом объявлено уже более 200 аукционов. Только на август назначено около десятка, авторизовано 30 площадок.
Кроме того, сегодня был автоматически объявлен повторный аукцион в рамках малой приватизации (продажа нежилого помещения площадью 44,7 кв. м во Львове).
“Согласно правилам малой приватизации, если на аукцион никто не пришел, то система автоматически объявляет повторный аукцион по вдвое меньшей стартовой цене. Так и произошло на этот раз”, — пояснил и.о. директора ГП “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев.
По данным МЭРТ, в систему ProZorro.Продажи в рамках малой приватизации уже заведно более 800 объектов коммунальной и государственной собственности.
Среди ближайших аукционов малой приватизации — продажа нежилого помещения площадью более 600 кв. м в центре Киева, на ул Павловской, 4-8 (28 августа) и пакета акций ГП “Укрпапирпром” (30 августа).
Напомним, Кувейтская инвестиционная администрация проявляет интерес к участию в приватизации украинских предприятий.