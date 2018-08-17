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Продан первый лот в рамках малой приватизации

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня состоялся первый успешный аукцион малой приватизации, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.

Продан первый лот в рамках малой приватизации

“Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продан на прозрачном аукционе за 209 643 грн”, — сказано в сообщении.

В состав комплекса, расположенного в селе Черленовка Новоселицкого района, входит проходная, зерносклад, фуганочный и циркулярный цеха, колодец и т. д. Общая площадь объекта — 947,8 кв. м.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов, с начала заведння первых объектов малой приватизации в систему прошло меньше месяца, при этом объявлено уже более 200 аукционов. Только на август назначено около десятка, авторизовано 30 площадок.

Кроме того, сегодня был автоматически объявлен повторный аукцион в рамках малой приватизации (продажа нежилого помещения площадью 44,7 кв. м во Львове).

“Согласно правилам малой приватизации, если на аукцион никто не пришел, то система автоматически объявляет повторный аукцион по вдвое меньшей стартовой цене. Так и произошло на этот раз”, — пояснил и.о. директора ГП “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев.

По данным МЭРТ, в систему ProZorro.Продажи в рамках малой приватизации уже заведно более 800 объектов коммунальной и государственной собственности.

Среди ближайших аукционов малой приватизации — продажа нежилого помещения площадью более 600 кв. м в центре Киева, на ул Павловской, 4-8 (28 августа) и пакета акций ГП “Укрпапирпром” (30 августа).

Напомним, Кувейтская инвестиционная администрация проявляет интерес к участию в приватизации украинских предприятий.

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