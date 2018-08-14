Кувейт хоче взяти участь у приватизації українських підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кувейтська інвестиційна адміністрація виявляє інтерес до участі в приватизації українських підприємств. Про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова з керівництвом Кувейтської інвестиційної адміністрації (КІА), передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
“Керівництво КІА відзначило зацікавленість кувейтської сторони щодо інвестування в українські проекти як власних коштів, так і активів інвестиційних фондів у первинне розміщення акцій українських компаній на світових біржах, у нерухомість, фінансовий ринок, сферу послуг. Представники КІА акцентували увагу на готовності інвестувати в економіку України шляхом придбання рентабельних підприємств, торговельних і офісних центрів”, — йдеться у повідомленні.
Кувейтців запросили взяти участь у процесах малої приватизації в Україні.
Довідка УНН.
Кувейтська інвестиційна адміністрація — основна урядова інституція, яка здійснює управління державними інвестиціями в середині країни та закордоном, а також відповідає за програму приватизації. В оперативному управлінні КІА знаходяться активи на суму майже 160 млрд доларів.
Нагадаємо, Фонд державного майна оголосив аукціони по 147 об’єктах малої приватизації, загальною стартовою вартістю у майже 70 млн грн.