Близько 150 об'єктів малої приватизації вже виставлено на продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Фонд державного майна оголосив аукціони по 147 об’єктах малої приватизації, загальною стартовою вартістю у майже 70 млн грн. Про це повідомив у Facebook голова Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.
“Фонд оголосив аукціони по 147 об’єктах малої приватизації. Стартова вартість майже 70 мільйонів гривень”, — повідомив Трубаров.
Як уточнив він, уся необхідна інформація про лоти доступна в системі “Прозоро.Продажі” і кожен охочий може ознайомитися, як з вже виставленими на продаж об’єктами так і з тими, котрі завантажені до бази даних.
“До кінця року буде виставлено на продаж ще 750 об’єктів малої приватизації. Першим лотом малої приватизації буде держаний пакет акцій АТ „Укрпапірпром“ зі стартовою ціною 12,3 мільйони гривень. Перший аукціон відбудеться 30 серпня”, — додав Трубаров.
Нагадаємо, ФДМУ у вересні відбере радників для продажу восьми об'єктів великої приватизації.