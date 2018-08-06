Велика приватизація: ФДМ у вересні відбере радників для продажу восьми об'єктів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Фонд державного майна планує 17-18 вересня відібрати інвестиційних радників для продажу ВАТ “Оріана”, ВАТ “Азовмаш”, ПАТ “Сумихімпром”, “НАК “Украгролізинг”, Херсонської ТЕЦ, Дніпровської ТЕЦ, Криворізької теплоцентралі і Сєверодонецької ТЕЦ. Відповідні оголошення про конкурси розміщені у газеті “Відомості приватизації”, передає УНН.

Зокрема, відповідно до опублікованої інформації, конкурси планують провести в два етапи: перший етап заплановано на 7 вересня, а другий — на 17 і 18 вересня.

Варто зауважити, що продажем Херсонської ТЕЦ, Дніпровської ТЕЦ, Криворізької теплоцентралі та Сєверодонецької теплоелектроцентралі займатиметься один радник.

Нагадаємо, радником з приватизації ПАТ “Обєднана гірничо-хімічна компанія” стала “BDO корпоративні фінанси”, ДП “Завод “Електроважмаш” — “KPMG Україна”, ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська” — “Конкорд Консалтинг”.

Раніше повідомлялось, що “Одеський припортовий завод” до приватизації готуватиме компанія Pericles Global Advisory, “Президент Готель” та “Індар” — “Конкорд Консалтинг”.

Протягом 2 місяців з дня подачі документів, Кабмін має затвердити обрання інвестиційних радників, після чого вони приступлять до роботи.

Ці компанії займуться підготовкою підприємств до приватизації, проведуть необхідні аудити, підготують фінансову звітність відповідно до міжнародних вимог, розроблять фінансову модель підприємства, визначать стартову вартість та займуться пошуком потенційних інвесторів.

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