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Большая приватизация: ФГИ в сентябре отберет советников для продажи восьми объектов

Большая приватизация: ФГИ в сентябре отберет советников для продажи восьми объектов

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Фонд государственного имущества планирует 17-18 сентября отобрать инвестиционных советников для продажи ОАО “Ориана”, ОАО “Азовмаш”, ПАО “Сумыхимпром”, “НАК “Украгролизинг”, Херсонской ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ, Криворожской теплоцентрали и Северодонецкой ТЭЦ. Соответствующие объявления о конкурсах размещены в газете “Ведомости приватизации”, передает УНН.

В частности, согласно опубликованной информации, конкурсы планируют провести в два этапа: первый этап запланирован на 7 сентября, а второй — на 17 и 18 сентября.

Стоит отметить, что продажей Херсонской ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ, Криворожской теплоцентрали и Северодонецкой ТЭЦ будет заниматься один советник.

Напомним, советником по приватизации ОАО “Объединенная горно-химическая компания” стала “BDO корпоративные финансы”, ГП “Завод” Электротяжмаш“ — “KPMG Украина”, ГП “Угольная компания “Краснолиманская” — “Конкорд Консалтинг”.

Ранее сообщалось, что “Одесский припортовый завод” к приватизации будет готовить компания Pericles Global Advisory, “Президент Отель” и “Индар” — “Конкорд Консалтинг”.

В течение 2 месяцев со дня подачи документов, Кабмин должен утвердить избрание инвестиционных советников, после чего они приступят к работе.

Эти компании займутся подготовкой предприятий к приватизации, проведут необходимые аудиты, подготовят финансовую отчетность в соответствии с международными требованиями, разработают финансовую модель предприятия, определят стартовую стоимость и займутся поиском потенциальных инвесторов.

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