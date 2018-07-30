Перші три підприємства з переліку “великої приватизації” отримали інвестиційних радників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Фонд державного майна України у понеділок, 30 липня, провів перші конкурси щодо визначення інвестиційних радників для трьох об’єктів великої приватизації — ПАТ “Одеський припортовий завод”, ПрАТ “Президент Готель” і ПрАТ “Індар”. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
За його словами, “Одеський припортовий завод” до приватизації готуватиме компанія Pericles Global Advisory, “Президент Готель” та “Індар” — “Конкорд Консалтинг”, яка входить до групи “Конкорд Капітал”.
Міністр нагадав, що загалом у списку “великої приватизації” на цей рік знаходяться 23 об’єкти.
“Тож нам залишається ще для 19 підприємств обрати радників і розпочати процес їх підготовки до приватизації. Вже завтра, 31 липня, обиратимемо радників для наступних трьох підприємств — ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, ДП “Завод Електроважмаш” і ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська”, — додав Міністр Кабінету Міністрів України.
Він наголосив, що приватизація цих підприємств, за одним виключенням, відбуватиметься за новим законом “Про приватизацію державного і комунального майна”.
“До речі, в новому законі прописані чіткі вимоги щодо перевірки походження грошей, за які купується підприємство. Нові правила не допускають участі у приватизації осіб, пов’язаних із країною-агресором”, — сказав Олександр Саєнко.
Нагадаємо, ФДМУ завершив прийом заявок від радників для шести об’єктів великої приватизації.