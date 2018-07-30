Первые три предприятия из перечня "большой приватизации" получили инвестиционных советников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Фонд государственного имущества Украины в понедельник, 30 июля, провел первые конкурсы по определению инвестиционных советников для трех объектов большой приватизации - ПАО "Одесский припортовый завод", ЧАО "Президент Отель" и ЧАО "Индар". Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
По его словам, "Одесский припортовый завод" к приватизации будет готовить компания Pericles Global Advisory, "Президент Отель" и "Индар" - "Конкорд Консалтинг", которая входит в группу "Конкорд Капитал".
Министр напомнил, что всего в списке "большой приватизации" на этот год находятся 23 объекта.
"Поэтому нам остается еще для 19 предприятий выбрать советников и начать процесс их подготовки к приватизации. Уже завтра, 31 июля, будем выбирать советников для следующих трех предприятий - ПАО "Объединенная горно-химическая компания", ГП "Завод Электротяжмаш" и ГП "Угольная компания" Краснолиманская", - добавил министр Кабинета министров Украины.
Он отметил, что приватизация этих предприятий, за одним исключением, будет происходить по новому закону "О приватизации государственного и коммунального имущества".
"Кстати, в новом законе прописаны четкие требования по проверке происхождения денег, за которые покупается предприятие. Новые правила не допускают участия в приватизации лиц, связанных со страной-агрессором", - сказал Александр Саенко.
Напомним, ФГИУ завершил прием заявок от советников для шести объектов большой приватизации.