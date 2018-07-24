ФДМУ завершив прийом заявок від радників для шести об’єктів великої приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Фонд державного майна завершив прийом заявок від радників для шести об’єктів великої приватизації. Всього отримано 28 заявок. Про це повідомив у Facebook голова Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.
“Завершили прийом заявок від потенційних радників на перші 6 об’єктів великої приватизації”, — написав Трубаров.
Всього фонд отримав 28 заявок: “Одеський припортовий завод” — 5 претендентів, “Індар” — 3, “Президент Готель” — 2, “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” — 7, “Завод “Електроважмаш” — 6, “Вугільна компанія “Краснолиманська” — 5.
Як уточнив Трубаров, у четвер 26 липня розпочнеться відкриття пропозицій по трьох об’єктах: ОПЗ, “Індар” та “Президент Готель”. Другий етап виставлення балів і оголошення переможця відбудеться 30 липня. Аналогічно 27 і 31 липня відбудеться конкурс по “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, “Завод “Електроважмаш”, “Вугільна компанія “Краснолиманська”.
“30 липня також оголосять конкурс з відбору радника на інші підприємства великої приватизації”, — додав голова ФДМУ.
Нагадаємо, цього тижня на платформі ProZorro стартує продаж об’єктів малої приватизації. В системі вже зареєстровані перші лоти.