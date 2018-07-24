ФГИУ завершил прием заявок от советников для шести объектов большой приватизации

"Завершили прием заявок от потенциальных советников на первые 6 объектов большой приватизации", - написал Трубаров.

Всего фонд получил 28 заявок: "Одесский припортовый завод" - 5 претендентов, "Индар" - 3, "Президент Отель" - 2, "Объединенная горно-химическая компания" - 7, "Завод "Электротяжмаш" - 6,"Угольная компания "Краснолиманская" - 5.

Как уточнил Трубаров, в четверг, 26 июля начнется открытие предложений по трем объектам: ОПЗ, "Индар" и "Президент Отель". Второй этап выставления баллов и объявления победителя состоится 30 июля. Аналогично 27 и 31 июля состоится конкурс по "Объединенная горно-химическая компания", "Завод "Электротяжмаш", "Угольная компания "Краснолиманская".

"30 июля также объявят конкурс по отбору советника на другие предприятия большой приватизации", - добавил глава ФГИУ.

Напомним, на этой неделе на платформе ProZorro стартуют продажи объектов малой приватизации. В системе уже зарегистрированы первые лоты.