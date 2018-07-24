Цього тижня планується продаж перших об'єктів малої приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Цього тижня на платформі ProZorro стартує продаж об’єктів малої приватизації. В системі зареєстровані вже перші лоти, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Цього тижня на платформі ProZorro стартує продаж не стратегічних для економіки держави активів, і в системі зареєстровані вже перші лоти”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що першим об‘єктом в рамках малої приватизації стало двоповерхове приміщення недіючої стоматологічної поліклініки в центрі Житомира. Одразу після цього свої перші об’єкти малої приватизації в системі зареєстрували Львів та Ізмаїл.
Як наголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, процес має бути відкритим, прозорим і конкурентним.
“Ламаємо стару систему і максимально все заводимо в ProZorro. Будь-який підприємець побачить, що продається, і купить собі потрібне приміщення, якийсь об’єкт — без знайомства з керівництвом району чи області”, — додав він.
Глава уряду наголосив, що ефективний продаж активів — це велика допомога для малого й середнього бізнесу, а отже — це розвиток територій і розвиток економіки.
“Хай продажі починаються з перших 18 лотів. Потім їх будуть тисячі”, — зауважив Гройсман.
Нагадаємо, у Фонді держмайна повідомили про проблеми із запуском малої приватизації.