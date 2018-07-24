На этой неделе планируется продажа первых объектов малой приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На этой неделе на платформе ProZorro стартуют продажи объектов малой приватизации. В системе уже зарегистрированы первые лоты, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.
“На этой неделе на платформе ProZorro стартуют продажи не стратегических для экономики государства активов, и в системе зарегистрированы уже первые лоты”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что первым объектом в рамках малой приватизации стало двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира. Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.
Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, процесс должен быть открытым, прозрачным и конкурентным.
“Ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит товары, и купит себе нужное помещение, какой-либо объект — без знакомства с руководством района или области”, — добавил он.
Глава правительства подчеркнул, что эффективные продажи активов — это большая помощь для малого и среднего бизнеса, а значит — это развитие территорий и развитие экономики.
“Пусть продажи начинаются с первых 18 лотов. Затем их будут тысячи”, — отметил Гройсман.
Напомним, в Фонде госимущества сообщили о проблемах с запуском малой приватизации.