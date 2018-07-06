У Фонді держмайна повідомили про проблеми із запуском малої приватизації

“Фонд державного майна офіційно звернувся до Кабінету міністрів, МЕРТу як органу, якому доручено розробити необхідну нормативну базу для продажу об’єктів малої приватизації та ДП „Прозоро.Продажі“, із закликом невідкладно усунути проблеми, аби державне майно після приватизації працювало, працівники були захищені, а сам процес продажу відбувався прозоро”, — написав Трубаров.

Як пояснив він, Мінекономрозвитку мало розробити у березні — квітні та 10 травня винести на розгляд уряду Порядок визначення додаткових умов продажу. Проте досі відсутній навіть проект документу.

“Відсутність Порядку визначення додаткових умов продажу — це надважливе питання, адже понад 60% підприємств буде виставлятися на продаж саме з умовами. Відсутність Порядку унеможливить виставлення на продаж цих підприємств”, — зауважив Трубаров.

Він наголосив, що приватизоване майно має працювати, працівники мають бути захищені, а на підприємство мають надійти інвестиції. Водночас сподіватись виключно на добропорядність інвестора було б нерозумно.

“Розвиток підприємства має бути чітко прописаний, як і відповідальність за невиконання умов договору”, — підкреслив керівник ФДМУ.

Друге невирішене питання — це продаж через електронну торгову систему пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств.

“ДП „Прозоро.Продажі“, яке визначено адміністратором торгової системи, так і не підтвердило наявність правових підстав для продажу через ЕТС пакетів акцій, що ставить під сумнів їх продаж, та, як наслідок, може призвести до ненадходження коштів від приватизації. Таких об’єктів до переліку включено 63 номінальною вартістю 1,12 млрд гривень”, — повідомив Трубаров.

Очільник Фонду уточнив, що програмне забезпечення ДП “Прозоро.Продажі” не передбачає структуру даних (форми вводу) інформації, яка підлягає внесенню до ЕТС щодо пакетів акцій, а це відповідно унеможливить виставлення на продаж таких об’єктів. Крім того, набір відомостей про об’єкти, котрі підлягають приватизації, не відповідає Закону про приватизацію та Порядку проведення електронних аукціонів.

У ФДМУ також занепокоєні відсутністю запобіжних гарантій сплати до Державного бюджету операторами торгових майданчиків реєстраційних і гарантійних внесків.

“Оператори наділені правом отримувати ці платежі від потенційних покупців, і ці кошти на їх рахунках можуть зберігатися до 2 місяців. Враховуючи, що вартість об’єктів сягатиме 250 мільйонів, є великий ризик, що недобросовісний оператор зможе через різні схеми привласнити ці кошти”, — звернув увагу Трубаров.

Нагадаємо, перші 10 майданчиків отримали акредитацію для проведення малої приватизації.