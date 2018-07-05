Малая приватизация: первые 10 площадок получили аккредитацию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Первые 10 площадок получили аккредитацию для проведения малой приватизации, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.
“Проект ProZorro.Продажи провел первую волну аккредитации электронных площадок для проведения малой приватизации. По итогам тестов право подключать продавцов и покупателей к аукционам малой приватизации получили первые 10 площадок”, — говорится в сообщении.
Аккредитация является бессрочной. Ее получили:
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- ООО “Держзакупівлі.Онлайн”;
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- ООО “Электронные торги Украина”;
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- ТВ “Перспектива-Коммодити”;
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- ТВ “Екатеринославская”;
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- ООО НПП “Информационные технологии”;
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- ООО “Национальная электронная биржа”;
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- ТВ “Биржа.Онлайн”;
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- ООО “25 ЧАСОВ”;
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- ООО “СЕТЬ ПУБЛИЧНЫХ АУКЦИОНОВ”;
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- ТВ “ИННЕКС”.
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“На этом аккредитация не остановится. Мы продолжаем тестировать площадки. Потенциально к программе могут присоединиться более 40 систем, которые уже работают с ProZorro.Продажи на других аукционах. Кроме того, мы ожидаем, что к нам присоединятся площадки, которые ранее не работали с государственными продажами. Ведь этот рынок — просто огромный”, — сказал и.о. директора ГП “Прозорро Продажи” Алексей Соболев.
Отмечается, что следующий шаг программы малой приватизации — публикация списков всех объектов приватизации и, впоследствии, объявления первых аукционов. Поэтому важно, чтобы продавцы активизировали свою работу.
Заметим, по закону о приватизации, продажа объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн, или так называемая малая приватизация, должна происходить через ProZorro.Продажи.
Напомним, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сказал, что первые конкурсы в системе ProZorro.Продажи могут начаться по малой приватизации уже в начале июля.