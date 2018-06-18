Перші конкурси з малої приватизації відбудуться вже на початку липня - МЕРТ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Перші конкурси у системі ProZorro.Продажі можуть розпочатися щодо малої приватизації вже на початку липня. Про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.
"Все йде по плану. Минулого тижня були оприлюднені порядки проведення малої приватизації. Цього тижня починається акредитація майданчиків, які використовуються в системі ProZorro.Продажі. Якщо все буде по плану, то в кінці червня або на початку липня ми побачимо в системі перші конкурси", - сказав він.
Нагадаємо, на початку червня у Мінекономрозвитку заявили, що Україна повністю готова до запуску малої приватизації.
Раніше Фонд державного майна затвердив переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. До списку потрапили близько 600 об‘єктів.