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Затверджено переліки об’єктів малої приватизації на 2018 рік

Затверджено переліки об’єктів малої приватизації на 2018 рік

Київ • УНН

 • 11644 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Фонд державного майна затвердив переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. Всього – близько 600 об‘єктів, передає УНН з посиланням на повідомлення керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова у Facebook.

“Відповідно до Наказу, затверджено п’ять переліків згідно зі статусом об‘єктів”, — зауважив він.

Зокрема Фонд затвердив:

  • перелік державних пакетів акцій (часток) підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;
  • перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду;
  • перелік окремого майна;
  • перелік об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів;
  • перелік об’єктів соціально-культурного призначення.

"У переліку підприємств, зокрема, акції ПАТ “Львівський завод “Автонавантажувач”, ПрАТ “Новороздільське гірничо-хімічне підприємство “Сірка”, ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство”, “Полімінерал”, ПАТ “Індустріальна скляна компанія”, ПАТ “Машинобудівний завод “Аметист”, ПАТ “Тернопільський завод “Оріон”, — уточнив Трубаров.

Нагадаємо, до ТОП-об’єктів для приватизації у 2018 році увійшло 21 підприємство енергетичної, хімічної, машинобудівної, аграрної галузей.

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