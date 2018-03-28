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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Утверждены перечни объектов малой приватизации на 2018 год

Утверждены перечни объектов малой приватизации на 2018 год

Киев  •  УНН

 • 11644 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащие продаже в 2018 году. Всего - около 600 объектов, передает УНН со ссылкой на сообщение руководителя Фонда госимущества Виталия Трубарова в Facebook.

“В соответствии с Приказом утверждены пять перечней согласно статусу объектов”, — отметил он.

В частности Фонд утвердил:

  • перечень государственных пакетов акций (долей) предприятий, основанных на базе объединения имущества разных форм собственности;
  • перечень единых имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, в том числе, переданных в аренду;
  • перечень отдельного имущества;
  • перечень объектов незавершенного строительства и законсервированных объектов;
  • перечень объектов социально-культурного назначения.

"В перечне предприятий, в частности, акции ОАО “Львовский завод “Автопогрузчик”, ЧАО “Новороздольское горно-химическое предприятие “Сера”, ОАО "Стебницкое горно-химическое предприятие","Полиминерал“, ПАО “Индустриальная стекольная компания”, ОАО “Машиностроительный завод” Аметист“, ОАО “Тернопольский завод” Орион", — уточнил Трубаров.

Напомним, в ТОП-объектов для приватизации в 2018 году вошло 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей.

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