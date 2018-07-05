Мала приватизація: перші 10 майданчиків отримали акредитацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Перші 10 майданчиків отримали акредитацію для проведення малої приватизації, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
“Проект ProZorro.Продажі провів першу хвилю акредитації електронних майданчиків для проведення малої приватизації. За підсумками тестів право підключати продавців і покупців до аукціонів малої приватизації отримали перші 10 майданчиків”, — йдеться у повідомленні.
Акредитація є безстроковою. Її отримали:
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- ТОВ “Держзакупівлі.Онлайн”;
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- ТОВ “Електронні торги України”;
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- ТБ “Перспектива-Коммодіті”;
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- ТБ “Катеринославська”;
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- ТОВ НВП “Інформаційні технології”;
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- ТОВ “Національна електронна біржа”;
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- ТБ “Біржа.Онлайн”;
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- ТОВ “25 ГОДИН”;
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- ТОВ “МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ”;
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- ТБ “ІННЕКС”.
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“На цьому акредитація не зупиниться. Ми продовжуємо тестувати майданчики. Потенційно до програми можуть приєднатися понад 40 систем, які вже працюють із ProZorro.Продажі на інших аукціонах. Крім того, ми очікуємо, що до нас приєднаються майданчики, які раніше не працювали з державними продажами. Адже цей ринок — просто величезний”, — сказав в.о. директора ДП “Прозорро Продажі” Олексій Соболев.
Зазначається, що наступний крок програми малої приватизації — публікація переліків всіх об’єктів приватизації та, згодом, оголошення перших аукціонів. Тому важливо, щоб продавці активізували свою роботу.
Зауважимо, згідно із законом про приватизацію, продаж об’єктів державної або комунальної власності, вартість яких не перевищує 250 млн грн, або так звана мала приватизація, має відбуватись через ProZorro.Продажі.
Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов сказав, що перші конкурси у системі ProZorro.Продажі можуть розпочатися щодо малої приватизації вже на початку липня.