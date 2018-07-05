Мала приватизація: перші 10 майданчиків отримали акредитацію

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52684 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 107896 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102008 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 129621 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105770 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120542 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160980 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190125 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295430 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167320 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

25 березня, 17:10 • 31936 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 32477 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 40393 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 31261 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 30878 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 129621 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164957 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295430 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225507 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31063 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52146 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56883 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55149 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69352 перегляди
Актуальне
Мала приватизація: перші 10 майданчиків отримали акредитацію

Мала приватизація: перші 10 майданчиків отримали акредитацію

Київ • УНН

 • 11525 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Перші 10 майданчиків отримали акредитацію для проведення малої приватизації, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.

“Проект ProZorro.Продажі провів першу хвилю акредитації електронних майданчиків для проведення малої приватизації. За підсумками тестів право підключати продавців і покупців до аукціонів малої приватизації отримали перші 10 майданчиків”, — йдеться у повідомленні.

Акредитація є безстроковою. Її отримали:

  • ТОВ “Держзакупівлі.Онлайн”;
  • ТОВ “Електронні торги України”;
  • ТБ “Перспектива-Коммодіті”;
  • ТБ “Катеринославська”;
  • ТОВ НВП “Інформаційні технології”;
  • ТОВ “Національна електронна біржа”;
  • ТБ “Біржа.Онлайн”;
  • ТОВ “25 ГОДИН”;
  • ТОВ “МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ”;
  • ТБ “ІННЕКС”.

“На цьому акредитація не зупиниться. Ми продовжуємо тестувати майданчики. Потенційно до програми можуть приєднатися понад 40 систем, які вже працюють із ProZorro.Продажі на інших аукціонах. Крім того, ми очікуємо, що до нас приєднаються майданчики, які раніше не працювали з державними продажами. Адже цей ринок — просто величезний”, — сказав в.о. директора ДП “Прозорро Продажі” Олексій Соболев.

Зазначається, що наступний крок програми малої приватизації — публікація переліків всіх об’єктів приватизації та, згодом, оголошення перших аукціонів. Тому важливо, щоб продавці активізували свою роботу.

Зауважимо, згідно із законом про приватизацію, продаж об’єктів державної або комунальної власності, вартість яких не перевищує 250 млн грн, або так звана мала приватизація, має відбуватись через ProZorro.Продажі.

Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов сказав, що перші конкурси у системі ProZorro.Продажі можуть розпочатися щодо малої приватизації вже на початку липня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56