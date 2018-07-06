В Фонде госимущества сообщили о проблемах с запуском малой приватизации

“Фонд государственного имущества официально обратился в Кабинет министров, МЭРТ как органа, которому поручено разработать необходимую нормативную базу для продажи объектов малой приватизации и ГП „Прозоро.Продажи“, с призывом безотлагательно устранить проблемы, чтобы государственное имущество после приватизации работало, работники были защищены, а сам процесс продажи происходил прозрачно”, — написал Трубаров.

Как пояснил он, Минэкономразвития должно было разработать в марте — апреле и 10 мая вынести на рассмотрение правительства Порядок определения дополнительных условий продажи. Однако до сих пор отсутствует даже проект документа.

“Отсутствие Порядка определения дополнительных условий продажи — это важнейшая вопрос, ведь более 60% предприятий будет выставляться на продажу именно с условиями. Отсутствие Порядка сделает невозможным выставления на продажу этих предприятий”, — отметил Трубаров.

Он отметил, что приватизированное имущество должно работать, работники должны быть защищены, а на предприятие должны поступить инвестиции. В то же время надеяться исключительно на добропорядочность инвестора было бы глупо.

“Развитие предприятия должно быть четко прописано, как и ответственность за невыполнение условий договора”, — подчеркнул руководитель ФГИУ.

Второй нерешенный вопрос — это продажа через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ.

“ГП „Прозоро.Продажи“, которое определено администратором торговой системы, так и не подтвердило наличие правовых оснований для продажи через ЕТС пакетов акций, что ставит под сомнение их продажу, и, как следствие, может привести к непоступлению средств от приватизации. Таких объектов в перечень включено 63 номинальной стоимостью 1,12 млрд гривен”, — сообщил Трубаров.

Глава Фонда уточнил, что программное обеспечение ГП “Прозоро.Продажи” не предусматривает структуру данных (формы ввода) информации, подлежащей внесению в ЕТС по пакетам акций, а это соответственно исключит выставление на продажу таких объектов. Кроме того, набор сведений об объектах, подлежащих приватизации, не соответствует Закону о приватизации и Порядку проведения электронных аукционов.

В ФГИУ также обеспокоены отсутствием мер гарантий уплаты в государственный бюджет операторами торговых площадок регистрационных и гарантийных взносов.

“Операторы наделены правом получать эти платежи от потенциальных покупателей, и эти средства на их счетах могут храниться до 2 месяцев. Учитывая, что стоимость объектов достигнет 250 млн, есть большой риск, что недобросовестный оператор сможет через различные схемы присвоить эти средства”, — обратил внимание Трубаров.

Напомним, первые 10 площадок получили аккредитацию для проведения малой приватизации.