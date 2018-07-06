В Фонде госимущества сообщили о проблемах с запуском малой приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Фонд государственного имущества призвал Кабмин, МЭРТ и ГП "Прозоро.Продажи" устранить проблемы, мешающие запуску малой приватизации. Об этом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров написал в Facebook, передает УНН.
“Фонд государственного имущества официально обратился в Кабинет министров, МЭРТ как органа, которому поручено разработать необходимую нормативную базу для продажи объектов малой приватизации и ГП „Прозоро.Продажи“, с призывом безотлагательно устранить проблемы, чтобы государственное имущество после приватизации работало, работники были защищены, а сам процесс продажи происходил прозрачно”, — написал Трубаров.
Как пояснил он, Минэкономразвития должно было разработать в марте — апреле и 10 мая вынести на рассмотрение правительства Порядок определения дополнительных условий продажи. Однако до сих пор отсутствует даже проект документа.
“Отсутствие Порядка определения дополнительных условий продажи — это важнейшая вопрос, ведь более 60% предприятий будет выставляться на продажу именно с условиями. Отсутствие Порядка сделает невозможным выставления на продажу этих предприятий”, — отметил Трубаров.
Он отметил, что приватизированное имущество должно работать, работники должны быть защищены, а на предприятие должны поступить инвестиции. В то же время надеяться исключительно на добропорядочность инвестора было бы глупо.
“Развитие предприятия должно быть четко прописано, как и ответственность за невыполнение условий договора”, — подчеркнул руководитель ФГИУ.
Второй нерешенный вопрос — это продажа через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ.
“ГП „Прозоро.Продажи“, которое определено администратором торговой системы, так и не подтвердило наличие правовых оснований для продажи через ЕТС пакетов акций, что ставит под сомнение их продажу, и, как следствие, может привести к непоступлению средств от приватизации. Таких объектов в перечень включено 63 номинальной стоимостью 1,12 млрд гривен”, — сообщил Трубаров.
Глава Фонда уточнил, что программное обеспечение ГП “Прозоро.Продажи” не предусматривает структуру данных (формы ввода) информации, подлежащей внесению в ЕТС по пакетам акций, а это соответственно исключит выставление на продажу таких объектов. Кроме того, набор сведений об объектах, подлежащих приватизации, не соответствует Закону о приватизации и Порядку проведения электронных аукционов.
В ФГИУ также обеспокоены отсутствием мер гарантий уплаты в государственный бюджет операторами торговых площадок регистрационных и гарантийных взносов.
“Операторы наделены правом получать эти платежи от потенциальных покупателей, и эти средства на их счетах могут храниться до 2 месяцев. Учитывая, что стоимость объектов достигнет 250 млн, есть большой риск, что недобросовестный оператор сможет через различные схемы присвоить эти средства”, — обратил внимание Трубаров.
Напомним, первые 10 площадок получили аккредитацию для проведения малой приватизации.