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Около 150 объектов малой приватизации уже выставлены на продажу

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Фонд государственного имущества объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, общей стартовой стоимостью почти 70 млн грн. Об этом сообщил в Facebook глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН.

Около 150 объектов малой приватизации уже выставлены на продажу

“Фонд объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации. Стартовая стоимость почти 70 млн грн гривен”, — сообщил Трубаров.

Как уточнил он, вся необходимая информация о лотах доступна в системе “Прозоро.Продажи” и каждый желающий может ознакомиться, как с уже выставленными на продажу объектами так и с теми, которые загружены в базу данных.

“До конца года будет выставлено на продажу еще 750 объектов малой приватизации. Первым лотом малой приватизации будет подержанный пакет акций АО „Укрпапирпром“ со стартовой ценой 12,3 миллиона гривен. Первый аукцион состоится 30 августа”, — добавил Трубаров.

Напомним, ФГИУ в сентябре отберет советников для продажи восьми объектов большой приватизации.

Украинские Национальные Новости

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