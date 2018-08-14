Кувейт хочет принять участие в приватизации украинских предприятий

“Руководство КИА отметило заинтересованность кувейтской стороны по инвестированию в украинские проекты как собственных средств, так и активов инвестиционных фондов в первичное размещение акций украинских компаний на мировых биржах, в недвижимость, финансовый рынок, сферу услуг. Представители КИА акцентировали внимание на готовности инвестировать в экономику Украины путем приобретения рентабельных предприятий, торговых и офисных центров”, — говорится в сообщении.

Кувейтцев пригласили принять участие в процессах малой приватизации в Украине.

Справка УНН.

Кувейтская инвестиционная администрация — основная правительственная организация, которая осуществляет управление государственными инвестициями внутри страны и за рубежом, а также отвечает за программу приватизации. В оперативном управлении КИА находятся активы на сумму почти 160 млрд долларов.

Напомним, Фонд государственного имущества объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, общей стартовой стоимостью почти 70 млн грн.