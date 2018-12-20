МЭРТ рассчитывает завершить малую приватизацию до апреля 2019 года

"Мы уже успешно продали 427 объектов. И реально мы распродадим все 1300 объектов, которые есть в реестре, наверное, где-то к концу первого квартала следующего года. И будет стоять, скорее, речь об ускорении передачи объектов от министерств в Фонд госимущества, также выставление объектов в крупных городах", - сказал он.

По словам Нефедова, например, город Киев не выставил на продажу ни одного объекта, который им пренадлежит.

Напомним, малая приватизация принесла Украине уже около 600 млн грн.

17 августа состоялся первый успешный аукцион малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продан на аукционе за 209 643 грн.